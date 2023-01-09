Реорганизация четырех бывших промзон принесла в бюджет Москвы более 4 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что программа комплексного развития территорий четырех бывших промзон принесла городу уже более четырех миллиардов рублей.

Речь идет о промзонах:

Коровино;

Алтуфьевское шоссе;

Автомоторная;

Теплый Стан.

"Благодаря этому в бюджет города в 2022 году поступило более четырех миллиардов рублей, а общий объем частных инвестиций в развитие участков превысит 302 миллиарда рублей", – добавил он.

По словам Ефимова, в рамках реализации проектов планируется:

реорганизовать территории общей площадью 158 гектаров;

построить более трех миллионов квадратных метров недвижимости (общественно-деловые и социальные объекты, жилую застройку, производства и технопарки);

создать 33 тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что столичные площадки вызывают интерес и у региональных застройщиков. Это подтверждают итоги проведенных аукционов.

Программа реорганизации территорий бывших промзон реализуется в Москве с 2020 года. Она позволяет вернуть заброшенные участки в оборот.

Ранее сообщалось, что больше 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в столице на территории бывших промышленных зон с начала 2022 года.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с 2011 года по ноябрь 2022 года введено 1 079 объектов площадью 34,9 миллиона квадратных метров, из которых площадь 14,4 миллиона "квадратов" – жилая часть. Наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов находятся в Южном административном округе.

Также отмечалось, что власти планируют реорганизовать территорию бывшей промзоны Донские улицы. Площадь объекта составляет свыше трех гектаров. Инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 140 миллионов рублей.

В Москве продолжат программу обновления промышленных зон

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