Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современный жилой квартал появится на месте участков бывшей промзоны Огородный проезд. Сергей Собянин рассказал о планах комплексного развития территории (КРТ) в Бутырском районе.

Градоначальник отметил, что здесь возведут новостройку для переселения горожан в рамках реализации программы реновации. Также, по его словам, проектом предусмотрена общественно-деловая застройка: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиница, база для коммунальных служб и другие объекты.

Благодаря развитию территории бывшей промзоны станут доступны 2,7 тысячи новых рабочих мест, добавил Собянин. Предполагается, что инвесторы вложат около 30 миллиардов рублей.

Кроме того, мэр Москвы уточнил, что на данный момент одобрены и находятся в стадии реализации 43 проекта КРТ общей площадью больше 593 гектар. Планируется создать около 109 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно о планах по реорганизации участка площадью 21 гектар в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами. Там планируется возвести почти 700 тысяч квадратных метров недвижимости и создать свыше 16 тысяч рабочих мест. Также будут построены детский сад на 400 мест и школа, в которую смогут пойти 900 детей.

Сейчас на участке находятся устаревшие склады и офисы. Реорганизацию проведут правообладатели, городской оператор или инвестор, который будет определен по результатам торгов.



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