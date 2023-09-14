Собянин: с начала года по программе реновации введено в эксплуатацию 36 домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что здания должны были расселять не раньше 2025 года, поскольку все они включены во 2-й и 3-й этапы программы. В итоге город смог ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жилье гораздо раньше.



По словам мэра, с начала года подобрали 27 территорий под строительство, а также ввели в эксплуатацию 36 домов.

В этом году полностью расселили 148 домов, ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане, а это свыше 26 тысяч человек. До конца месяца планируется передать под заселение еще 10 новостроек в семи округах столицы. Благодаря этому больше семи тысяч человек смогут начать переезд.

Если понадобится, с переездом поможет суперсервис на портале mos.ru. С ноября 2020 года им воспользовались 94 тысячи жителей.

Ранее руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Кузьминки начали строить дом на 299 квартир по программе реновации. Новостройка возводится на улице Маршала Чуйкова. Дом будет состоять из шести секций, объединенных подземной парковкой для автомобилей.

До этого стало известно, что новый дом из четырех корпусов с подземным паркингом построили и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Корпуса находятся по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35.

Более 47 тыс москвичей переедут в новые квартиры по итогам 2023 года