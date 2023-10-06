Строительство двух жилых корпусов по реновации началось в районе Кузьминки

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Возведение двух жилых корпусов по программе реновации стартовало в столичном районе Кузьминки по адресу улица Шумилова, земельный участок 26. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Сейчас рабочие занимаются устройством шпунтового ограждения. Введут корпуса в эксплуатацию в 2025 году.

Всего в зданиях будет 460 квартир, из которых 126 – однокомнатные, 239 – двухкомнатные, 95 – трехкомнатные. Шесть квартир адаптируют для маломобильных граждан.

На первых этажах появятся социальные, коммерческие и культурные объекты. В вестибюле жилой части корпусов сделают лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.

Территорию вокруг зданий благоустроят, установят детские и спортивные площадки, а также организуют зону тихого отдыха для взрослых. Кроме того, там проведут озеленение, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что строительство трех жилых корпусов по реновации началось в районе Проспект Вернадского. Сейчас там идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

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