Дом на 275 квартир построят по программе реновации в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Коптево построят дом на 275 квартир в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка расположится на Михалковской улице. Проект четырехсекционного дома предусматривает наличие подземной парковки.

"В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год", – цитируют Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

В новостройке разместятся 119 однокомнатных квартир, 103 двухкомнатные, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных. Отделка в жилых помещениях будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

Помимо обязательных технических пространств на первых этажах секций, жителей будущего дома обеспечат магазинами, кафе, салонами красоты и другими коммерческими точками. Прилегающую к дому территорию благоустроят путем установки оборудования для отдыха детей и взрослых.

Возведение дома по программе реновации также запланировано в столичном районе Перово. Новостройка с подземной стоянкой появится на улице Плющева. В ней разместятся 360 квартир.



Темпы программы реновации увеличатся в два раза