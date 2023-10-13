В районе Перово построят дом с подземной парковкой по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В районе Перово будет построен дом на 360 квартир по программе реновации. Проектная документация уже согласована. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Новостройка появится по адресу улица Плющева, земельный участок 9а. Здание будет состоять из четырех секций. Кроме того, на объекте предусмотрена подземная парковка.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, всего в доме запроектировано 80 однокомнатных, 200 двухкомнатных и 80 трехкомнатных квартир.

Специалисты выполнят в жилых помещениях отделку по всем стандартам программы реновации. В квартирах также будет установлено все необходимое оборудование и техника, включая розетки, люстры, плиты, выключатели, сантехнику и кухонные мойки.

Первый этаж здания будет нежилым, здесь разместят помещения общественного назначения, в которых вскоре откроются аптеки, магазины и прочие объекты. Помимо этого, работники также благоустроят территорию возле дома.

"Запланировано устройство проездов и тротуаров, формирование системы наружного освещения, оборудование площадок для детских игр, спортивных занятий и отдыха", – отметила Яковлева.

Также вокруг дома разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемые участки в Юго-Западном административном округе столицы общей площадью 3,87 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

До этого стало известно, что около 4 тысяч человек стали правообладателями новых квартир в сентябре в рамках реализации программы реновации в Москве.

Около 10 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в III квартале 2023 года