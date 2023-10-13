В России хотят запретить рекламу апартаментов под видом квартир

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Застройщикам в России хотят запретить рекламу недвижимости, в которой не указывается, являются ли выставленные на продажу объекты жильем. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируют внести в Госдуму, сообщает газета "Известия".

Согласно документу, нарушителей новой нормы будут ожидать штрафы на сумму до 500 тысяч рублей.

По словам одного из разработчиков меры зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас в рекламе часто информация о статусе недвижимости, а именно апартаментов, отсутствует. Таким образом, граждане могли купить апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения.

На сегодня в законодательстве нет понятия "апартаменты", и помещения, которые так называют застройщики, не являются жильем.

Разворотнева поделилась, что к депутатам регулярно обращаются граждане, которые жалуются на слишком большие счета за ЖКУ, налог на недвижимость или на то, что они не могут воспользоваться школой или поликлиникой. Потом выясняется, что они купили апартаменты, которые не являются жильем, вследствие чего и возникают все эти проблемы.

Апартаменты, как правило, стоят на 15–30% дешевле квартир, но в них нельзя зарегистрироваться, из-за чего невозможно пользоваться социальной инфраструктурой.

Кроме того, тарифы за ЖКХ в апартаментах рассчитываются по коммерческим тарифам, что примерно на 15–20% выше, чем в квартирах. Помимо этого, ставка налога на недвижимость составляет около 2% от стоимости, тогда как на квартиры – от 0,1%.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что в вопросе покупки жилья на вторичном рынке россиянам следует ориентироваться на собственные потребности и не ждать падения цен.

До этого эксперт по недвижимости Валерий Кочетков рассказал, что за прошедший месяц стоимость недвижимости в старой Москве выросла на 2,1%. Теперь в среднем один "квадрат" в новостройках обойдется покупателю в 280,3 тысячи рублей.

Спрос на апартаменты вырос в Москве