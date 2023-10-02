Москвичам рассказали, на сколько подорожает недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедший месяц стоимость недвижимости в старой Москве выросла на 2,1%. Теперь в среднем один "квадрат" в новостройках обойдется покупателю в 280,3 тысячи рублей. Об этом рассказал директор одного из агентств недвижимости Валерий Кочетков, сообщает Life.ru.

По его словам, в ТиНАО средняя стоимость квадратного метра недвижимости стоит 233,1 тысячи рублей, подорожав на 1% за месяц, а в Подмосковье – 181,2 тысячи, подорожав на 2,3%.

"Высокие цены на новостройки поддерживаются спросом и удорожанием себестоимости строительства. Повышение ключевой ставки разогнало спрос на рынке недвижимости. Так, по нашим данным, в сегменте новостроек в августе он был на 21% выше, чем в июле, и в сентябре сохранялся", – сказал эксперт.

Кочетков отметил, что те, кто хотел приобрести недвижимость в ипотеку в перспективе, приняли решение сделать это раньше из-за опасения ужесточения кредитной политики. В начале лета этого года на первичном рынке Москвы доля ипотечных сделок в общем числе составляла 70%, с конца августа и в сентябре – 87%.

Он считает, что после подобного ажиотажа ожидается спад. По его мнению, с ужесточением условий ипотечного кредитования с господдержкой, правительство планирует охладить рынок для того, чтобы со снижением спроса уменьшилась цена на квартиры. Он подчеркнул, что рынок новостроек все равно поддерживается льготной государственной программой.

Кочетков добавил, что клиенты будут и дальше перетекать из вторичного сектора, при этом доля ипотеки в сделках на первичном рынке будет высокой.

Эксперт подчеркнул, что покупателей интересуют именно новостройки, так как для многих основным обстоятельством является не конечная цена жилья, а ежемесячный платеж по ипотеке. Кроме того, чтобы привлечь покупателей со вторичного рынка девелоперы предлагают разные бонусы в виде ипотеки под 0,01% и траншевой ипотеки. Также покупатели часто пользуются трейд-ином и рассрочкой платежа.

Директор одного из рынков РФ и СНГ Валерий Тумин рассказал, что цены на недвижимость в новостройках растут, так как на рынке есть высокий спрос, который подогревается возросшей ключевой ставкой Центробанка. По его словам, банки подняли ставки по ипотеке, в свою очередь, государство сохранило льготные программы ипотеки.

По словам Кочеткова, в ближайшее время цены снижаться не будут, так как при помощи ипотеки поддерживается спрос на новостройки, а также нет тенденции удешевления строительных материалов и ГСМ. Он заявил о возможности увеличения себестоимости стройки, в том числе из-за подорожания металла. Эксперт уверен, что стоимость будет повышаться планомерно как минимум на величину инфляции и в соответствии с заложенной банком финансовой моделью.

"На строительный рынок в целом сейчас влияют следующие факторы: инфляция, удорожание стройматериалов и нехватка квалифицированных рабочих. Добавим сюда дисбаланс, возникший из-за перекоса потребительского внимания от вторички к новостройкам. А потому, полагаю, цены продолжат расти", – сказал Тумин.

В свою очередь, владелец одной строительной компании Максим Лазовский заявил, что на новое жилье резко увеличился спрос, так как Центробанк увеличивает ставку последовательно и часто. Он сказал, что инвесторы и простые граждане спасают свои сбережения – некоторые приобретают загородный дом или дополнительное жилье. Некоторые делают вложения в небольшие студии для последующей перепродажи или просто для детей в будущем.

"Как будут цены меняться дальше? Однозначно такого резкого ажиотажа и скачка цен осенью и зимой мы не увидим. Инвесторы распределяют свои активы, граждане – приобретают желаемое и возможное", – добавил Лазовский.

Он считает, что дальнейшая ситуация на рынке недвижимости зависит от политики ЦБ России и правительства, будут ли существовать льготы. Эксперт подчеркнул, что ожидается введение эскроу в загородном сегменте в начале 2024 года. Эти факторы влияют на конъюнктуру цен на рынке ИЖС и МКД. Лазовский добавил, что в России недвижимость стабильно ни разу не дешевела.

В конце сентября Центробанк РФ зафиксировал признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ипотека растет высокими темпами. Он уточнила, что за 12 месяцев рост составил 30%.

Набиуллина сказала, что Банк России беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья. Также глава регулятора указала на проблему отрыва цен между новостройками и вторичным жильем.

Центробанк отметил признаки перегрева российского рынка ипотеки