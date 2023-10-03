Эксперт заявил, что цены на вторичное жилье в России перестанут расти к концу года

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Цены на вторичное жилье на российском рынке недвижимости перестанут дорожать уже в 4-м квартале текущего года. Такое мнение высказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости одной из компаний по продаже недвижимости Сергей Хахулин, пишет "Лента.ру".

В предыдущем квартале цены росли из-за увеличения спроса и сокращения предложений на рынке, считает эксперт. В среднем по России стоимость вторичного жилья с июля по сентябрь выросла на 2%. Жилье подорожало во всех 33 городах, где проводилось исследование. Стоимость квартир больше всего выросла в Челябинске, Саратове, Москве и Кирове. В столице за этот период цена на "вторичку" возросла на 8%.

Однако рост спроса на рынке вторичного жилья, так же как и рост цен, не будет долгим, считает Хахулин. Рост стоимости недвижимости в текущем квартале должен замедлиться на фоне повышения ипотечных ставок. Ранее эксперты рассказали, что реальная стоимость квартир не изменится. Повышение цен произошло из-за ажиотажа на фоне роста ставок по ипотеке и повышения цен на недвижимость.

Вместе с этим в Москве резко вырос спрос на съемные квартиры. Многие жалуются, что из-за ажиотажа найти свободную квартиру в аренду стало проблематично. Однако, по мнению некоторых экспертов, спрос на квартиры после резкого роста должен упасть уже в ближайшее время. Соответственно, предложений с арендой жилья будет больше. Такая ситуация продлится как минимум до Нового года.

Эксперты сообщили, что спрос на квартиры в столице упадет в ближайшее время