Эксперты сообщили, что спрос на квартиры в столице упадет в ближайшее время

Снять жилье в Москве станет проще. По мнению некоторых экспертов, спрос на квартиры после резкого роста цен упадет в ближайшее время, а значит, предложений с арендой будет больше. Такая ситуация продлится как минимум до Нового года.

Стоимость квартир на вторичном рынке не изменится, полагают эксперты. В конце лета покупатели, ожидавшие рост ипотечных ставок после повышения ставки ЦБ, устроили кратковременный ажиотаж. Продавцы сразу подняли цены. С июля по сентябрь квадратный метр на вторичке подорожал в 66 городах. Его стоимость в среднем составила 103 тысячи рублей.

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