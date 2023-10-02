Выставка разработок в сфере садоводства пройдет на ВДНХ с 4 по 8 октября

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ 4–8 октября пройдет XXII выставка "Российский садовод и фермер – 2023". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса.

"В павильоне № 33 гостям ВДНХ представят последние разработки специалистов в области селекции овощеводства, плодоводства и цветоводства из более чем 20 регионов России", – рассказали в пресс-службе.

На выставке также представят товары, необходимые для обустройства собственного хозяйства, в том числе дачного и подсобного. Выставка будет поделена на несколько частей, посвященных, в частности, садовому инвентарю, цветоводству, саженцам плодовых деревьев и кустарников, удобрениям и декору.

Также запланирована деловая программа, в рамках которой пройдут мастер-классы, лекции, показы разработок в сферах садоводства и фермерства, а также консультации со специалистами.

Ранее сообщалось, что Музей космонавтики на ВДНХ подготовил специальную программу по случаю Всемирной недели космоса. С 4 по 10 октября музей проведет экскурсии, кинопоказы лекцию, квест и другие мероприятия.

