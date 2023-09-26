Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка "Завещание матери" откроется в Доме-музее Марины Цветаевой 5 октября. Ее посвятили 155-летию со дня рождения поэтессы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточнили, что она родилась в 1868 году в Москве. Пережитое в детские и юношеские годы одиночество сформировало у нее любовь к литературе, природе, живописи и способствовало развитию ее душевных качеств.

Добавляется, что уроки музыки Мейн брала у Надежды Муромцевой, живописью занималась у Михаила Клодта, интересовалась культурной жизнью столицы. В 1891 году вышла замуж за Ивана Цветаева, став его первым помощником и сподвижником.

Выставка поможет зрителям составить представление о женщине. Гости узнают о ее интересах, о том, что она любила, какую роль сыграла в создании Музея изящных искусств имени императора Александра III при Императорском московском университете.

Отмечается, что в экспозиции представят ее письма, архивные документы, книгу с ее подписью, фотографии. Выставка будет работать до 17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что всероссийский фестиваль "НАУКА 0+" пройдет в Москве с 6 по 8 октября на многочисленных площадках: в МГУ имени Ломоносова, РАН, парке "Зарядье", "Экспоцентре", в московских вузах, музеях и научных центрах.

Помимо этого, с 28 октября по 10 декабря в столице пройдет XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Его гости смогут увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle.

"Сити": выставку "Небесная география" открыли в фонде культуры "Екатерина"