Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил с Международным днем старшего поколения. Поздравлением он поделился в своем телеграм-канале.

Собянин сказал, что Международный день старшего поколения напоминает о неразрывной связи времен и поколений, а также о мудрости как бесценном капитале.

"Ваш опыт помогает нам и сегодня справляться с трудностями. А все, созданное вашими руками, умом и талантом, служит прочным фундаментом для развития Москвы", – обратился мэр к старшему поколению.

Он отметил, что власти Москвы стремятся сделать жизнь старшего поколения достойной и наполненной интересными событиями. Для этого создаются разнообразные городские проекты.



"Спасибо вам, дорогие друзья, мы вас ценим и любим. Желаю крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!" – пожелал градоначальник.

Ранее сообщалось, что широкие празднования Дня старшего поколения пройдут на ВДНХ. Там для пожилых москвичей проведут бесплатные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Кроме того, в этот день москвичи старшего поколения смогут прогуляться по оздоровительному маршруту, который проходит через территорию ландшафтного парка, а также посетить центр "Московского долголетия" в левом крыле арки главного входа, где им расскажут о проводимых там мероприятиях.