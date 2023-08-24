Подземные переходы около станции метро "Некрасовка" откроют до конца года

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

Три подземных перехода около станции столичного метрополитена "Некрасовка" откроют до конца года. На данный момент завершается их строительство. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Специалисты выполнили монолитные работы, завершают отделку и ведут пусконаладочные мероприятия по внутренним инженерным системам.

Отмечается, что ширина каждого перехода составит 4 метра, общая протяженность – 340 метров. Для удобства пожилых людей, маломобильных горожан и родителей с колясками в них сделают 10 лифтов.

Переходы улучшат транспортную инфраструктуру района Некрасовка, обеспечат безопасную и комфортную связь между его частями. Также станут удобнее прилегающие общественные пространства, подчеркнули в сообщении.

Добавляется, что в районный транспортный узел войдет станция метро "Некрасовка", физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, торгово-развлекательный центр с парковкой, подземные пешеходные переходы и благоустроенные многофункциональные общественные зоны.

Ранее в районе завершили строительство Дворца спорта "Некрасовка". Его планируют открыть к 1 сентября 2023 года. По словам Сергея Собянина, днем 140-местная парковка предусмотрена для посетителей дворца, а ночью автомобили смогут оставлять жители района.

До этого в 17-м квартале Некрасовки построили школу. Трехэтажное здание рассчитано на 1 150 учащихся. Оно разделено на блок младших классов и основную школу.

"Мой район. Навигатор": завершилось строительство Дворца спорта в Некрасовке