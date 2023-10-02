Почти 80 паркоматов переставят в более востребованные места Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты уберут 78 паркоматов столицы с парковочных мест, которые пользуются наименьшим спросом у водителей. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На долю оплат через них приходится всего 0,14% от всех платежей – водители предпочитают оплачивать парковку более современными способами. Паркоматы будут установлены в местах, где они могут использоваться чаще", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что свыше 95% водителей платят за парковку наиболее современным способом с помощью приложения "Парковки России". Другие задействуют СМС, портал parking.mos.ru, голосовую оплату и сервисы партнеров.

В июле в пресс-службе Администратора парковочного пространства рассказали, что многие паркоматы уберут с улиц Москвы из-за их невостребованности. В общей сложности останется лишь около 80 наиболее часто используемых.