В России предложили сделать бесплатным первый час парковки для беременных женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Группа депутатов во главе с вице-спикером фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий беременным женщинам бесплатно оставлять машину на стоянке в течение первого часа с момента парковки. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается внести изменения в 13-ю статью Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Мы внесли законопроект, чтобы сделать для беременных женщин бесплатным первый час парковки. Так они смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию", – цитирует Даванкова ТАСС.

Помимо бесплатного часа парковки, парламентарии предложили ввести для транспортных средств опознавательный знак "Беременная". Он послужит предупредительной мерой от совершения опасных маневров для остальных водителей.

Депутаты уверены, что принятие законопроекта позволит сформировать в стране более бережное отношение к беременным женщинам, управляющим транспортными средствами, а также повысить рождаемость и укрепить семейные ценности.

Ранее Минздрав России предложил на законодательном уровне ограничить репродуктивный возраст женщины. Глава Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак аргументировал, что с возрастом женщины увеличивается число хромосомных патологий у ребенка. В частности, за рубежом женщине могут отказать в процедуре ЭКО, если ей больше 49 лет.

