Риелтор призвал россиян не ждать снижения цен на вторичную недвижимость

Фото: 123RF/andreypopov

В вопросе покупки жилья на вторичном рынке россиянам следует ориентироваться на собственные потребности и не ждать падения цен. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" озвучил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

"Скорее всего, цены будут в этом году на том же уровне, но падать они точно не будут. Аналитики спорили, рассказывали о том, что цены будут падать. Ну вот те, кто слушали, они дослушались", – сказал он.

По его словам, какое-то время аналитики прогнозировали падение цен на "вторичку" на 20–50%, однако этого не произошло. Наоборот, цены поднялись, и в итоге те, кто ждал, приобрести квартиры не смогли.

Барсуков заметил, что не видит предпосылок для снижения цен, поскольку низкий спрос на рынке сейчас сопровождается дефицитом предложения. Чтобы увеличилось последнее, ключевая ставка Центробанка должна находиться на одном уровне 2–3 месяца. Однако и в таком случае падения цен не произойдет, они останутся прежними.

Риелтор уверен, что 80% продавцов не станут снижать цены, за исключением случаев срочной продажи. При этом не исключено, что стоимость жилья и вовсе вырастет, если в ближайшие месяцы ключевая ставка опустится до 10%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность разницей цен между первичным и вторичным жильем: отрыв достигает 40–50%. По ее словам, это обусловлено чрезмерным ростом рынка ипотеки.



Центробанк отметил признаки перегрева российского рынка ипотеки