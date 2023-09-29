ЦБ РФ беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного – Набиуллина

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Центробанк обеспокоен отрывом цен на первичном рынке жилья от вторичного, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума.

По ее словам, сейчас он составляет 40% и может достигать 50%. Набиуллина подчеркнула, что для населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья.

"Нас беспокоит отрыв цен на первичном рынке от вторичного рынка. Он, к сожалению, сохраняется", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России выросли скидки на покупку квартиры с начала 2023 года. Аналитики выяснили, что среднее по стране значение скидки в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022 года, тогда как в начале 2023 года скидка не превышала 1%.

Эксперты предполагают, что на рост скидки повлиял спрос на первичный рынок, где в июле доля выросла на 4 процентных пункта – до 27%.