Эксперт перечислила плюсы и минусы частных домов в Москве

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Специалист по недвижимости Татьяна Анисимова перечислила плюсы и минусы частных домов в Москве. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, в РФ стремительно растет спрос на покупку загородной недвижимости. На это повлиял режим самоизоляции, считает она. На этом фоне банки начали предлагать программы, по которым можно получить кредит как на строительство жилого дома на имеющемся земельном участке, так и на приобретение участка и строительство на нем дома.

В качестве главного тренда рынка Анисимова назвала оформление ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Подрядчики заявили, что на данный момент около 60% заказчиков возводят дома в ипотеку. Спросом пользуется строительство небольших объектов в скандинавском стиле, а также более компактные решения по площади в 100–120 квадратных метров, уточнила Анисимова.

Если есть желание купить или построить дом, продолжила она, то следует не откладывать это решение. В последние годы цены на стройматериалы трудно прогнозируются. Так, в среднем на 3% упала стоимость каркасных домов, при этом возведение кирпичных домов, наоборот, в 2023 году стало на 10% дороже.

Анисимова добавила, что на рынке недвижимости есть возможность найти много предложений частных домов. Наиболее простой вариант – это купить готовый объект.

"Здесь важно определиться изначально с финансами: накопления, ипотека. Во втором случае, учитывая сегодняшнюю ключевую ставку по ипотеке, выгоднее взять льготную ипотеку и купить готовый дом у застройщика. Таких вариантов на рынке немало", – пояснила Анисимова.

Это еще и позволит сэкономить время, отметила она. Однако при покупке готового дома необходимо изучить его качество. Такие объекты, как правило, возводят на продажу. По ее словам, многие застройщики экономят на стройматериалах. В этой связи строить дом для себя будет так или иначе выгоднее. Благодаря этому можно избежать скрытых дефектов при покупке, поделилась эксперт.

Анисимова отметила, что приобрести загородный дом или землю можно на территории Новомосковского административного округа. Недвижимость в этом округе предоставляет собственнику возможность прописаться. Сейчас аналитики называют четыре основных направления застройки ИЖС: Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе, небольшой отрезок Минского шоссе.

Ранее стало известно, что расходы на программу льготной ипотеки в 2024–2025 годах увеличатся на 251,6 миллиарда рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете. Такая аналитика следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 года и плановый период 2025–2026 годов.

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