Риелтор рассказала, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости

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На сайтах и агрегаторах недвижимости существуют фейковые объявления, в которых выставлены несуществующие квартиры с подтасовыванными характеристиками и заниженной ценой. Об этом рассказала риелтор Татьяна Агеева, сообщает "Газета.ру".

"Основная цель – заставить покупателя позвонить. Крупные сервисы проверяют объявления на подлинность, но это не дает 100% защиты, а в соцсетях контроля нет вообще. На зарубежном рынке, в частности в популярном у россиян Дубае, ситуация такая же", – сказала эксперт.

Она отметила, что покупатель должен обратить внимание на слишком выгодные предложения. В "сказочных" объявлениях чаще всего при телефонных разговорах предоставляется расплывчатая информация. Кроме того, потенциальному покупателю могут предложить другую квартиру взамен той, что была в объявлении. Также покупателю могут отказать в предоставлении документов. Помимо этого, фото одного и того же объекта могут быть в разных объявлениях.

Агеева рассказала, что потенциальный покупатель должен реально оценивать рынок и цены, очень внимательно проверять документы продавца с привлечением грамотного юриста, если это вторичное жилье. По ее словам, покупателю стоит ознакомиться с проектной декларацией, разрешением на строительство, условиями договора, характеристиками и правовым статусом ЖК.

Риелтор добавила, что в России часто под видом квартир выставляют на продажу апартаменты, которые дешевле при покупке, но дороже в обслуживании. Например, покупатель может столкнуться с отсутствием окон в комнатах, чрезмерно низкими потолками, невозможностью оформить регистрацию по месту жительства, так как апартаменты – это коммерческое помещение, а не жилье. Однако за рубежом термин apartment означает полноценную квартиру.

Агеева порекомендовала отслеживать, кому передаются деньги. По ее словам, все расчеты в рамках сделки, включая аванс и задаток, должны проводиться между покупателем и продавцом, а не посредником.

"Если сделка предполагает вознаграждение для агента, оно выплачивается отдельно. При покупке новостроек за рубежом переводить деньги нужно строго по реквизитам застройщика. Если посредник обязался передать платеж на месте, то должен сразу предоставить чек с именем покупателя в качестве плательщика", – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что в договоре должна указываться реальная сумма сделки. Кроме того, на вторичном рынке стоит избегать сделок по доверенности, сказала Агеева. Она уточнил, что подобные сделки несут чрезмерные риски, например, собственник может заявить, что продавать квартиру не хотел, после чего начнутся долгие тяжбы. Агеева считает, что это хороший повод для мошенничества.

Эксперт заявила, что покупателю стоит работать с надежным агентом, особенно при удаленных сделках, так как профессионал отслеживает тревожные сигналы заранее, а также понимает, где вероятны риски в конкретном случае, какие документы запросить и как их проверить.

"При покупке за рубежом помощь агента – практически обязательное условие. Если изначально выбрать грамотного представителя, остальная часть сделки пройдет спокойно", – заключила Агеева.

Ранее сообщалось, что в центре столицы мошенники с помощью ложных документов завладели квартирой 54-летней москвички, расположенной в доме на Космодамианской набережной. Стоимость украденного имущества составляет 24,5 миллиона рублей.

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