12 октября, 09:50Город
Участки в районе Зюзино реорганизуют по программе комплексного развития территорий
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Неэффективно используемые участки в Юго-Западном административном округе столицы общей реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Речь идет о четырех неэффективно используемых участках в Зюзине общей площадью 3,87 гектара. Они входят в один проект комплексного развития территорий. Он будет полностью направлен на реализацию целей программы реновации.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем вложений в развитие площадок оценивается в 15,7 миллиарда рублей.
Участки расположены на Нахимовском и Севастопольском проспектах, Азовской и Болотниковской улицах. Там находятся старые складские комплексы и другие объекты.
В рамках редевелопмента участков планируется возвести 130,34 тысячи квадратных метров комфортного жилья. Также проведут работы по озеленению территорий и благоустройству улично-дорожной сети.
Участки расположены вблизи станций метро "Нахимовский проспект", "Каховская" и "Севастопольская" и обладают хорошей транспортной доступностью.
Ранее сообщалось, что город выставит на торги права на комплексное развитие участков бывших промзон Тушино и Малино в октябре. Их общая площадь – около 64 гектаров. В городе появится не менее 20 тысяч дополнительных рабочих мест благодаря комплексному развитию этих территорий и появлению там новых объектов.
Также неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе (КРТ). Участки располагаются в шаговой доступности от станций метро "Войковская" и "Щукинская", а также станции Стрешнево МЦД-2.
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