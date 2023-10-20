Дом на 580 квартир построят по программе реновации в Зеленограде

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации в Зеленограде, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Три корпуса переменной этажности общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров появятся на месте ветхой жилой застройки в Крюкове. В частности, новостройка расположится на Заводской улице, 8.

Первый и третий корпуса объединят в шестисекционный блок в форме буквы "г". Второй, двухсекционный, возведут отдельно. Фасады корпусов отделают крупными керамогранитными плитами.

В доме на 580 квартир 8 будут предназначены для маломобильных граждан. Также в доме запроектировано 118 однокомнатных, 311 двухкомнатных и 151 трехкомнатная квартира. Готовая отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первых этажах обустроят место консьержа и колясочную. Там же будут помещения общественного назначения и центр информирования по переселению.

Дом оснастят пожарной и охранно-тревожной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения и автоматизации инженерного оборудования. На путях эвакуации в лифтовых холлах оборудуют зоны безопасности.

Около дома появятся проезды, тротуары и пешеходные дорожки. Также у дома расположится открытая автостоянка на 42 места, 18 из них будут предназначены для маломобильных жильцов. Строители организуют детские и спортивные площадки, установят фонари. Территорию озеленят – появятся деревья и кустарники, а также газоны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за сентябрь 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 13 новых жилых домов. Они находятся в семи округах столицы.

Также в прошлом месяце около четырех тысяч человек стали правообладателями новых квартир. Горожане начали переезжать из 192 домов старого жилого фонда в 103 новостройки. Больше всего договоров заключили в ЮВАО.



Новости часа: 13 новостроек по программе реновации ввели в столице в сентябре