Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В сентябре в столице ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Дома находятся в семи округах столицы. Во всех – улучшенная отделка.

Мэр рассказал, что с начала года в Москве возвели уже 49 многоэтажек, а 38 передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан.



Больше всего правообладателей квартир находятся в ЮВАО. С января по сентябрь в этом округе заключили договоры на новое жилье около 6,7 тысячи москвичей.



Рководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов ранее сообщил, что в столичном районе Коптево построят дом на 275 квартир в рамках реализации программы реновации. Проект четырехсекционного дома предусматривает наличие подземной парковки. По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Темпы программы реновации увеличатся в два раза