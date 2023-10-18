18 октября, 07:14Мэр Москвы
Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В сентябре в столице ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Дома находятся в семи округах столицы. Во всех – улучшенная отделка.
Мэр рассказал, что с начала года в Москве возвели уже 49 многоэтажек, а 38 передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан.
Больше всего правообладателей квартир находятся в ЮВАО. С января по сентябрь в этом округе заключили договоры на новое жилье около 6,7 тысячи москвичей.
Рководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов ранее сообщил, что в столичном районе Коптево построят дом на 275 квартир в рамках реализации программы реновации. Проект четырехсекционного дома предусматривает наличие подземной парковки. По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
Темпы программы реновации увеличатся в два раза
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