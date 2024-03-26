Участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неэффективно используемые участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На участках площадью 6,04 гектара появится современный городской квартал. Там смогут трудоустроиться 870 человек.

"Инвестиции в развитие площадок оцениваются примерно в 28 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 375 миллионов рублей", – сообщил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что на территории появится жилье, подстанция скорой помощи, офисы, отделения банков, кафе и другие. Общая площадь застройки превысит 41 тысячу квадратных метров.

Ранее стало известно, что город выставит на торги три участка общей площадью 4,2 гектара в Восточном Дегунине. В реализацию проекта инвестируют более 11 миллиардов рублей. Благодаря реорганизации территорий в городе появятся около 230 новых рабочих мест.

