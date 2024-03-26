Город выставит на торги право на реорганизацию трех участков в Восточном Дергунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставит на торги три участка общей площадью 4,2 гектара в Восточном Дергунине для реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об участках на улице Дубининской. Они расположены между Дмитровским шоссе и Савеловским направлением МЖД.

"Инвесторы смогут принять участие в торгах на право реорганизации трех участков на севере столицы по программе комплексного развития территорий. Победитель аукциона сможет построить более 42 тысяч квадратных метров недвижимости", – сообщил он.

В реализацию проекта инвестируют более 11 миллиардов рублей. Благодаря реорганизации территорий в городе появятся около 230 новых рабочих мест.

Инвестор сможет построить на участках около 32 тысяч "квадратов" жилья. Более того, проектом предусматривается возведение объектов общественной недвижимости площадью 10,85 тысячи "квадратов", уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее проект КРТ в Восточном Дергунине утвердил Сергей Собянин. Более того, неэффективно используемую территорию реорганизуют в Ясеневе. Там построят жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку.

