Инвестор возведет жилой квартал с инфраструктурой на месте бывшей промзоны Грайвороново

Фото: stroi.mos.ru

Право на реорганизацию бывшей промзоны Грайвороново на юго-востоке Москвы получила фирма "Строй капитал" из группы компаний "Гранель". Инвестор построит здесь квартал с инфраструктурой, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В аукционе на право редевелопмента участков бывшей промзоны Грайвороново приняли участие семь компаний", – уточнил он.

Итоговая цена аукциона выросла почти в 8 раз и составила более 2 миллиардов рублей. Договор о комплексном развитии территории (КРТ) городские власти планируют заключить уже в ближайшее время, добавил Ефимов.

"Инвестиции в реализацию проекта могут превысить 112 миллиардов рублей. По итогам реализации проекта планируется создать около трех тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра.

На территории площадью 22,56 гектара могут построить не только современное жилье, но и общественно-деловые и промышленные сооружения общей площадью почти 450 тысяч квадратных метров, а также логистический комплекс.

Как подчеркнул руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, в рамках проекта КРТ также планируется возвести спортивный центр, образовательный комплекс со школой на 575 учеников и детским садом для 300 человек.

"На территории бывшей промзоны Грайвороново на месте устаревших складских и торгово-бытовых объектов построят более 241 тысячи квадратных метров жилья, а также 205 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного и общественно-делового назначения", – уточнил Гаман.

Входящие в проект развития участки расположены вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта. По словам главы департамента городского имущества, это уже третий проект на территории бывшей промышленной территории. Сейчас инвесторы реорганизовывают также 16 гектаров земли между Рязанским проспектом и Проектируемым проездом № 770, а также еще одну территорию площадью 3,57 гектара.

В конце 2023 года Ефимов рассказывал, что заявки на право реорганизации территории принимались до 12 марта. Начальная цена аукциона составила 255,68 миллиона рублей.





Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ