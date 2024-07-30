Гости форума "Москва 2030" смогут узнать, как делаются операции с использованием ИИ

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в Гостином дворе смогут узнать, как делаются высокотехнологичные операции. Об этом заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов сообщил в ходе пресс-брифинга.

"Территория будущего. Москва 2030" – это мероприятие, благодаря которому москвичи и гости столицы узнают про главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября в Москве будут работать более чем 30 площадок форума-фестиваля.

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