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Новости

30 июля, 11:30

Технологии

Гости форума "Москва 2030" смогут узнать, как делаются операции с использованием ИИ

Гости форума "Москва 2030" смогут узнать, как делаются операции с использованием ИИ

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Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в Гостином дворе смогут узнать, как делаются высокотехнологичные операции. Об этом заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов сообщил в ходе пресс-брифинга.

"Территория будущего. Москва 2030" – это мероприятие, благодаря которому москвичи и гости столицы узнают про главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября в Москве будут работать более чем 30 площадок форума-фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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