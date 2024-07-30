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30 июля, 11:30

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Около 4 тыс москвичей обратились в центры ментального здоровья с момента их открытия

Около 4 тыс москвичей обратились в центры ментального здоровья с момента их открытия

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Около четырех тысяч москвичей обратились в столичные центры ментального здоровья с момента их открытия в мае 2024 года. Известно, что более 60% посетителей получили направление от врачей поликлиник. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столичных центрах ментального здоровья провели около девяти тысяч консультаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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