Около 4 тыс москвичей обратились в центры ментального здоровья с момента их открытия

Около четырех тысяч москвичей обратились в столичные центры ментального здоровья с момента их открытия в мае 2024 года. Известно, что более 60% посетителей получили направление от врачей поликлиник. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столичных центрах ментального здоровья провели около девяти тысяч консультаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.