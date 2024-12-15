Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 22:15

Город

Москвичам рассказали, что можно купить на Московских ярмарках к новогоднему столу

Москвичам рассказали, что можно купить на Московских ярмарках к новогоднему столу

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 декабря

На ВДНХ отметили Всемирный день катания на коньках

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

Московские ярмарки выходного дня готовы к Новому году

В Москве началось "Путешествие в Рождество"

Всемирный день катания на коньках традиционно отмечают на ВДНХ

В рамках проекта "Зима в Москве" покажут 170 ледовых шоу

Собянин: павильоны получили вторую жизнь благодаря программе "Возрождение ВДНХ"

Московские ярмарки украсили к Новому году. На прилавках появился расширенный ассортимент продуктов, чтобы москвичи могли приобрести все необходимое и свежее к праздничному столу.

Натуральные продукты привезены более чем из 44 регионов России и 3 стран СНГ. Тысячи фермеров привозят в столицу уникальную продукцию из Алтайского края, Вологодской, Воронежской, Ростовской областей, Чувашской республики и многих других.

Москвичам предлагают фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыр, хлеб и мед. Ассортимент ярмарок идеально подходит для того, чтобы создать праздничное меню, как с традиционными, так и необычными блюдами на столе.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городновый год 2025видеоЕкатерина КузнеченковаЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика