Москвичам рассказали, что можно купить на Московских ярмарках к новогоднему столу

Московские ярмарки украсили к Новому году. На прилавках появился расширенный ассортимент продуктов, чтобы москвичи могли приобрести все необходимое и свежее к праздничному столу.



Натуральные продукты привезены более чем из 44 регионов России и 3 стран СНГ. Тысячи фермеров привозят в столицу уникальную продукцию из Алтайского края, Вологодской, Воронежской, Ростовской областей, Чувашской республики и многих других.

Москвичам предлагают фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыр, хлеб и мед. Ассортимент ярмарок идеально подходит для того, чтобы создать праздничное меню, как с традиционными, так и необычными блюдами на столе.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.