"Колорадо" с российским хоккеистом Ничушкиным в составе стал обладателем Кубка Стэнли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Колорадо" со счетом 2:1 на выезде обыграл "Тампу" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл Кубок Стэнли. Встреча прошла в понедельник в Тампе в штате Флорида.

Заброшенными шайбами в составе "Колорадо" отметились Натан Маккиннон (22-я минута) и Арттури Лехконен (33). У "Тампы" отличился Стивен Стэмкос (4).

Отмечается, что "Колорадо" в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал победителем премии "Везина трофи" как лучший голкипер по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На трофей претендовали шведский вратарь "Калгари" Якоб Маркстрем и финский голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос.

До этого заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что российским и белорусским хоккеистам отказано в возможности привезти Кубок Стэнли в свои страны. По традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование.

Также сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF. Организация лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.