Победа Гэтжи, поражение Фергюсона. Главные итоги турнира UFC 291

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном поединке американец Джастин Гэтжи нокаутировал своего соотечественника Дастина Порье. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других важных боях турнира.

Тони Фергюсон – Бобби Грин

Еще пять лет назад Тони Фергюсон по прозвищу "Эль-Кукуй" был одним из самых ярких и одновременно жутких представителей легкого веса. Американец с мексиканскими корнями украшал любой турнир с 2015-го по 2020-й годы, восемь раз (то есть каждый поединок, за исключением встречи с Кевином Ли, где он взял титул временного чемпиона) забирал бонус за выступление вечера или лучший бой. На пике Фергюсон считался единственным, кто мог бы одолеть Хабиба Нурмагомедова. И, к большому сожалению фанатов смешанных единоборств, после пяти попыток их очная встреча так и не состоялась.

Затем уже стало поздно – "Эль-Кукуй" медленно, но верно, поехал вниз по карьерной лестнице. Последние пять боев Фергюсон проиграл, причем вчистую. Поэтому поединок с Бобби Грином напрямую определял дальнейшее будущее Тони в UFC.

Несмотря на то, что "Эль-Кукуй" считался андердогом, начало встречи осталось именно за ним. В середине первого раунда Фергюсон неплохо попал в голову Грину и заставил соперника упасть на канвас, но затем Бобби случайно ткнул "Эль-Кукуя" в глаз. Возникшая пауза невольно сыграла в пользу Грина, дав время на восстановление от мощного удара. И к концу раунда противник Фергюсона уже уверенно вел по очкам.

Во второй пятиминутке Грин лишь наращивал преимущество. Тони попытался перевести бой в партер, но стало только хуже. Находясь в гарде, Бобби разбил лицо Фергюсону и изрядно вымотал "Эль-Кукуя". И третий раунд закончился вполне закономерно: за минуту до конца поединка Грин пошел в партер, попытался выйти на удушающий, и изнуренный Фергюсон ничего не смог противопоставить своему противнику. Тони терпел до последнего, но за семь секунд попросту потерял сознание – рефери остановил поединок и присудил победу Грину.

Ян Блахович – Алекс Перейра

Соглавный бой обещал серьезную интригу: в полутяжелом весе сошлись бывший чемпион этого дивизиона Ян Блахович и экс-обладатель пояса в среднем весе Алекс Перейра, который решил попробовать свои силы в другой категории. Предыдущий поединок бразилец проиграл – не сумел защитить титул в противостоянии с Исраэлем Адесаньей, отправившись в нокаут во втором раунде.

У поляка последний бой закончился спорным решением судей. После битвы за титул с Магомедом Анкалаевым, в котором россиянин объективно набрал больше очков, рефери неожиданно насчитали ничью, и пояс остался вакантным.

Битва Перейры и Блаховича тоже получилась неоднозначной. Поединок начался с плотной борьбы в стойке: поляк долго пытался провести тейкдаун, и через две минуты все-таки достиг своей цели. Блахович зашел за спину, несколько раз почти смог закрыть треугольник, но Перейра выстоял и дожил до перерыва.

Второй раунд вышел более открытым и ярким. Большую часть пятиминутки Блахович контролировал ситуацию, но в конце провалился и позволил бразильцу нанести несколько мощных ударов в голову. Заключительный отрезок тоже получился примерно равным, при том, что Блахович, как казалось, чаще попадал по сопернику. Но ответные удары Перейры при этом были куда серьезнее. На последней минуте Ян снова успешно завалил Алекса, и концовку бразилец провел, защищался от поляка в гарде.

Судьба боя оказалась в руках судей, которые тоже не смогли прийти к единому решению: два из трех рефери отдали победу Перейре.

Дастин Порье – Джастин Гэтжи

В легком весе вряд ли можно найти бойцов, которые долго пребывали в статусе лучших из лучших, но так ни разу и не взяли чемпионский пояс. Да, оба становились временными обладателями титула, но победителями дивизиона – ни разу.

В 2019-2020-х годах Порье и Гэтжи упустили свой шанс в противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым, в 2021-2022-м – с Чарльзом Оливейрой. Теперь пояс у Ислама Махачева, встречи с которым жаждут не только легковесы, но и представители соседних дивизионов – например, Алекс Волкановски. И чтобы подраться за чемпионский титул, Джастину и Дастину нужно было определить, кто из них сильнее в очном противостоянии.

Удивительно, но за долгие годы в UFC Порье и Гэтжи встречались друг с другом всего однажды. В апреле 2018-го два подающих большие надежды американца сошлись в главном бою турнира в Глендейле, тогда Дастин победил техническим нокаутом. Спустя пять с половиной лет Гэтжи дождался реванша. Чтобы дополнительно подогреть интерес к бою, президент UFC Дэйна Уайт решил разыграть между двумя спортсменами титул BMF – пояс "самого крутого отморозка" промоушена. Впервые это произошло в 2019 году в битве между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем на UFC 244, где последний победил техническим нокаутом.

Главный поединок UFC 291 не разочаровал, спортсмены с первых секунд стали обмениваться короткими, но молниеносными комбинациями. Порье доминировал в дебютном раунде, и к концу пятиминутки успел не только выбросить два десятка акцентированных ударов в голову соперника, но и оставить серьезную сечку над глазом Гэтжи.

Однако во втором отрезке боя зрителей ждал фантастический сюрприз: оба бойца сбросили темп и стали меньше лезть вперед. И тут в конце первой минуты раунда Гэтжи неожиданно пальнул хай-кик, к которому Порье был попросту не готов. После этого удара Дастин улетел в такой глухой нокаут, что у рефери не было никаких сомнений в том, что бой нужно остановить.

Вероятно, Гэджи оформил один из самых красивых финишей этого года. И попутно получил еще одну возможность сразиться за титул.

