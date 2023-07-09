В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою австралиец Александр Волкановски досрочно нокаутировал мексиканца Яира Родригеса и защитил пояс чемпиона в полулегком весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других ключевых поединках турнира.

Роберт Уиттакер – Дрикус дю Плесси

Фото: AP Photo/Jim Young

Список ключевых поединков турнира открывал претендентский бой в средней весовой категории, в котором второй номер дивизиона австралиец Роберт Уиттакер должен был сразиться с пятым номером рейтинга – представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Награда за победу – возможность подраться за титул с действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей.

В общем и целом в случае выигрыша Уиттакера дальше все было бы ожидаемо – Иззи дважды встречался с Робертом и дважды одержал победу. К счастью, сюрприз все же случился – в претендентском поединке, в котором австралиец рассматривался в качестве фаворита.

Справедливости ради, причин для того, чтобы считать дю Плесси жестким андердогом, было немного. Южноафриканец, экс-чемпион Extreme Fighting Championship сразу в двух весовых категориях, который дебютировал в UFC в октябре 2020-м, за 21 бой потерпел всего два поражения (ни одного в самом престижном американском промоушене), а в последних трех встречах разнес опытных представителей среднего дивизиона UFC: Брэда Тавареса, Даррена Тилла и Дерека Брансона. В претендентском бою дю Плесси с первых минут дал понять, что просто так не уступит.



Большая часть дебютного раунда осталась за Уиттакером: австралиец отлично смотрелся в стойке, один раз успешно провел тейкдаун.

Но за минуту до перерыва дю Плесси неожиданно перехватил инициативу, повалил соперника, нанес ему серьезный урон в виде сечки у правого глаза и едва не финишировал Уиттакера – Роберта спас лишь гонг. Второй раунд снова начался с прессинга австралийца, но на третьей минуте Уиттакер провалился в нелепой позиции, буквально поймав джеб лицом. Несмотря на то, что дю Плесси дал сопернику вагон времени, чтобы отдышаться, этот удар оказался фатальным – южноафриканец пошел в атаку, в которой Роберт был уже не в силах защищаться, и судья остановил поединок. Что ж, это значит, что теперь нас ждет бой двух африканцев – Адесаньи и дю Плесси.

Брэндон Морено – Алешандре Пантожа

Фото: AP Photo/John Locher

В со-главном бою сошлись два хорошо знакомых друг другу спортсмена – чемпион наилегчайшего веса мексиканец Брэндон Морено и второй номер дивизиона бразилец Алешандре Пантожа. Бойцы впервые встретились еще семь лет назад – в рамках реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter 24. Тогда сильнее оказался представитель Бразилии. Фактически с этого началась карьера Морено в MMA. Затем мексиканец и бразилец еще раз встречались уже под эгидой основного проекта UFC – в мае 2018-го. И тогда Пантожа снова взял верх. Так что третья встреча этих бойцов привлекала максимальное внимание, тем более что на кону стоял чемпионский пояс.

И титульный поединок не разочаровал фанатов – битва вышла яркой, открытой и ожесточенной. В первом раунде явное преимущество имел Пантожа, вдобавок к этому бразилец мощно рассек бровь Морено, чем осложнил мексиканцу дальнейший бой.

Тем не менее во втором раунде Брэндон серьезно прибавил, а в середине пятиминутки великолепно зашел за спину и мог извлечь из этого пользу, если бы не уверенная защита бразильца. Более того, Морено нанес несколько серьезнейших ударов в голову соперника, но Пантожа как ни в чем ни бывало выдержал все атаки чемпиона и дотерпел до перерыва. Третий раунд снова начался с инициативы у Алешандре, но тут же вскрылась сечка у бразильца, которая стала доставлять неудобства. И в итоге эта пятиминутка осталась скорее за Морено.

Четвертый раунд оказался равным: в первой половине Морено был лучше в стойке, но во второй Пантожа все-таки забрал свое в партере.

Последняя пятиминутка началась неожиданно спокойно, но затем соперники стали, как и в предыдущих раундах, месить друг друга, а в середине заключительного отрезка Пантожа организовал бэк-маунт в положении стоя. И, несмотря на то, что бразилец не смог удушить чемпиона, пятый раунд тоже оказался спорным – без огромного преимущества со стороны того или иного бойца. Судьи по итогам поединка тоже не смогли прийти к единому мнению: раздельным решением победил Пантожа, став новым чемпионом в наилегчайшем весе.

Александр Волкановски – Яир Родригес

Фото: AP Photo/John Locher

Пожалуй, единственным боем, в котором обошлось без сюрпризов стал поединок бессменного обладателя пояса в полулегком весе австралийца Александра Волкановски и временного чемпиона мексиканца Яира Родригеса. Это был первый бой бывшего первого номера рейтинга P4P после противостояния с Исламом Махачевым в легком весе, в котором Волкановски потерпел свое второе поражение в карьере. Тогда, в феврале этого года, многие ожидали немедленного реванша, но вместо этого австралиец вернулся в свой дивизион, чтобы в очередной раз (пятый по счету) защитить титул.

Вряд ли кто-либо воспринимал Яира Родригеса как бойца, который может оказать серьезное сопротивление Волкановски. Однако в последние месяцы мы увидели уже не один невероятный апсет (чего только стоит поражение Валентины Шевченко в бою против Алексы Грассо), так что никто не расслаблялся раньше времени. Тем не менее чуда не произошло. Первый раунд начался достаточно спокойно, оба бойца аккуратно присматривались друг к другу, но спустя полторы минуты Волкановски успешно провел тейкдаун и перевел поединок в партер. Почти половину раунда австралиец уверенно забирал преимущество, нанося удары сверху, но Родригес все-таки поднялся с настила, вернувшись в стойку.

Правда, тут же снова отправился на канвас, где почти неожиданно для себя сумел локтем поставить Алексу неприятную сечку.

Впрочем, особых дивидендов это не принесло. Второй раунд начался с красивых хай-киков в исполнении Родригеса, но спустя те же полторы минуты Волкановски вновь провел тейкдаун, несколько раз забрал спину и чуть не вышел на удушающий. В целом Алекс полностью контролировал ситуацию, попутно серьезно разбив лицо мексиканцу. Родригес, несмотря на это, все же дожил до конца раунда. Однако следующая пятиминутка стала для него последней.

Яир снова бодро начал, вел по ходу половины раунда, но за две минуты до конца бойцы столкнулись головами. Спустя минуту после продолжения поединка Волкановски удачно попал правым боковым в голову и полетел добивать соперника. Родригес уже не сумел вернуться – после серии ударов в одну калитку от австралийца рефери остановил поединок. А Волкановски таким образом снова защитил титул.