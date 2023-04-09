Адесанья взял реванш! Главные итоги турнира UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру и вернул себе пояс чемпиона в среднем весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом поединке и других ключевых итогах турнира.

Роб Фонт – Эдриан Янез

Этот бой можно смело занести в категорию "проверочных". 29-летний Эдриан Янез в UFC совсем недавно (его дебютный поединок состоялся в 2020 году), но до встречи с Фонтом он одержал пять побед кряду.

35-летний американец с пуэрториканскими корнями, напротив, в самом популярном бойцовском чемпионате уже давно. Однако его серия далеко не такая красивая: Роб до встречи с Янезом потерпел два поражения кряду против таких же ветеранов промоушена Жозе Алду и Марлона Веры. Поэтому вместо того, чтобы пытаться вытянуть кого-то из топ-3 (сам Фонт, несмотря на неудачи, до UFC 287 располагался на шестой строчке легчайшего дивизиона), ему пришлось стать гейткипером для подающего надежды Янеза. Он до очной встречи занимал 12-ю строчку рейтинга.

Молодой американец был фаворитом поединка с Фонтом, но "проверку" провалил полностью. Роб с первых секунд пошел в активный размен, всячески демонстрируя свою уверенность. К середине раунда Фонт получил сечку под глазом, но нанес с десяток крутых ударов в голову Янезу, которые заставили того бегать по октагону в попытке прийти в себя.

Однако 35-летний боец в конце концов достал соперника мощным хуком в челюсть и отправил того в глубокий нокаут без шансов на спасение.

Гилберт Бернс – Хорхе Масвидал

В соглавном бою сошлись два ветерана UFC, которым, пожалуй, уже нечего было делить. После поражения Хамзату Чимаеву ровно год назад Гилберт Бернс в январе 2023-го с легкостью разобрался с Нилом Мэгни и вернулся в топ-5 полусредневесов.

Что до Масвидала, то по большому счету, пиком его карьеры так и остался легендарный финиш во встрече с Беном Аскреном в 2019 году. Тогда Хорхе начал поединок с прыжка коленом в голову и выиграл бой, став автором самого быстрого нокаута в истории UFC. С тех пор Масвидал провел всего четыре встречи, и три из них проиграл (пусть два и были чемпионскими). Он всерьез задумывался о том, чтобы уйти на пенсию, однако все же решил не завязывать с октагоном.

Поединок против Бернса в итоге все же стал последним в UFC для Масвидала. Вряд ли он хотел завершить карьеру именно так, но американец продержался все три раунда, оказав достойное сопротивление.

Первые две пятиминутки оказались более-менее равными: бойцы не рисковали рваться вперед, аккуратно проверяли защиту друг друга и набирали очки – преимущественно в стойке. Третий раунд почти полностью остался за Бернсом, хотя он так и не смог финишировать Масвидала. Судьи же единогласно отдали победу бразильцу.

Теперь Бернс вполне может рассчитывать как минимум на претендентский поединок, а Хорхе отправляется на заслуженный отдых.

Алекс Перейра – Исраэль Адесанья

Ключевым поединком турнира стал реванш экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи и действующего обладателя титула Алекса Перейры.

Новозеландско-нигерийский боец утратил свой пояс в ноябре 2022-го после того, как бразилец нокаутировал Адесанью в пятом раунде. Этот бой стал одним из самых главных событий прошлого года. Поэтому реванша ждали если не все поклонники UFC, то точно многие.

Дополнительного интереса добавлял тот факт, что до противостояния с Перейрой статистика Исраэля в смешанных единоборствах была практически безупречна: в 12 поединках в среднем весе спортсмен одержал 12 побед. Да и вообще за 24 встречи в MMA потерпел всего одно поражение – в бою против Яна Блаховича, когда решил подняться в полутяжелый дивизион.

Однако конкретно в истории с Перейрой все немного иначе. Бразилец и новозеландец встречались еще в кикбоксерском промоушене Glory, и там Перейра дважды одолел Адесанью. Третьей победой над Иззи стал уже титульный бой в UFC. Конечно же, экс-чемпион хотел прервать эту кошмарную для себя серию. И все-таки добился своего.

В первом раунде бойцы в большей степени присматривались друг к другу и обменивались лоу-киками. Однако начало второго оказалось куда ярче, а Адесанья и Перейра стали чаще целить друг другу в корпус и голову. Да и задвигались спортсмены куда активнее. При этом бразилец по какой-то ему ведомой причине предпочитал не ставить блок и к последней минуте второго раунда успел пропустить несколько мощных ударов.

Один из таких выпадов стал для Перейры фатальным. Алекс прижал Адесанью к сетке, но тот успешно отзащищался локтями, а затем выбросил правый боковой. Еще один такой удар, и бразилец оказался в полной отключке на канвасе.

Нокаут получился настолько серьезным, что проигравший боец еще две минуты не мог подняться с настила. Адесанья же все это время носился по октагону от радости: наконец-то он вернул себе заслуженный титул и сумел прервать давнее проклятье имени Алекса Перейры.

