Новозеландец Адесанья нокаутировал бразильца Перейру в турнире UFC 287

Фото: AP/Frank Franklin II

Боец ММА из Новой Зеландии Исраэль Адесанья отправил в нокаут бразильского спортсмена Алекса Перейра в рамках турнира UFC 287.

Спортивное событие состоялось в Майами. Бой продлился до второго раунда.

Ранее бойцы уже встречались на ринге и боролись по правилам кикбоксинга. Победу дважды одерживал Перейра. Сейчас на его счету два проигрыша в девяти боях.

Победа для ноовозеландского бойца стала 24-й. Всего на его счету 26 поединков в профессиональных ММА.

Ранее российский боец ММА, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проиграл бой против грузина Мераба Двалишвили в главном поединке UFC Fight Night 221. Главный бой турнира, который прошел в Лас-Вегасе в США, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей.



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