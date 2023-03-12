UFC Fight Night 221: худший бой Яна, победа Волкова и другие итоги турнира

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном поединке россиянин Петр Ян проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о третьем поражении Яна кряду и других ключевых боях прошедшего турнира.

Саид Нурмагомедов – Джонатан Мартинес

Фото: youtube.com/UFC Russia

Несмотря на громкую фамилию, Саид никакого отношения к Хабибу Нурмагомедову, равно как и к его двоюродным братьям, также выступающим в UFC, не имеет. Впрочем, 30-летний уроженец Дагестана – достойный представитель промоушена, поэтому привлекает к себе внимание не только из-за вопросов о родстве с Орлом, но и результатами в октагоне.

В 2016 году Саид становился чемпионом World Fighting Championship Akhmat в легчайшем весе, а до боя с Джонатаном Мартинесом шел на серии из 17 побед и всего двух поражений. Конечно, до титульного поединка Нурмагомедову было далековато, но он как минимум попал в топ-15 лучших легчайшего дивизиона и постепенно двигался к своей цели. Однако Мартинес осложнил этот путь.

Саид уверенно начал поединок и спустя две минуты едва не задушил соперника – американец чудом вырвался из замка Нурмагомедова. Забрав первый раунд, россиянин немного сбавил во втором. В середине третьей пятиминутки Саид вновь попытался усыпить своего противника, но снова Мартинес выстоял. Это стало для российского бойца фатальным. Как показала практика, оставлять решение судьбы поединка за рефери в UFC отечественным спортсменам не стоит. В бою Нурмагомедова и Мартинеса это постыдное правило подтвердилось – хотя Саид совершенно очевидно забрал два из трех раундов, судьи единогласно отдали победу американцу.

Никита Крылов – Райан Спэнн

Фото: youtube.com/UFC Russia

Этот бой, причем в статусе главного, должен был состояться еще две недели назад. Однако прямо в день поединка Никита Крылов вынужденно снялся из-за болезни, и встреча была перенесена.

Бой двух топов полутяжелого дивизиона (Крылов до очного поединка занимал шестую строчку рейтинга, Спэнн – восьмую) обещал быть интересным. Крылов после черно-белой полосы из побед и поражений, казалось, наконец набрал оптимальную форму и стал показывать результат, нокаутировав Александра Густафссона и уверенно одолев Волкана Оздемира. Да и Спэнн также выиграл два последних боя, сначала в первом раунде задушив Иона Куцелабу, а затем также в дебютной пятиминутке вырубив Энтони Смита.

В этом поединке также хватило всего одного раунда, но уже для самого Спэнна. Причем началось все с того, что Крылов пошел в размен и пропустил мощный удар на первых же секундах, чуть не оказавшись на канвасе. Поединок стремительно перешел в партер, где Никита больше минуты пытался высвободиться из опасного захвата Спэнна.

Вытерпев, Крылов забрал инициативу себе и попытался провести удушающий. Райан выбрался, но вновь уроженец Луганской области забрал спину. Опять американец сумел избежать досрочного финиша, сбросил Никиту и полетел его добивать, однако это-то и оказалось губительным решением: Крылов в мгновение набросил ногами треугольник на шею Спэнна и заставил того сдаться.

Александр Волков – Александр Романов

Фото: youtube.com/UFC Russia

Александр Волков уже давно перестал всерьез претендовать на титул в тяжелом весе, особенно после триумфального возвращения в UFC Джона Джонса. Однако же россиянин по-прежнему остается одним из самых опасных бойцов своего дивизиона. В последнем своем поединке Волков красиво нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, на что ему понадобилось менее половины раунда. Таким образом, российский боец сохранил не только контракт с UFC, но и место в топ-10 тяжелого дивизиона.

На нынешнем турнире ему предстояло проверить на крепкость молдавского бойца с русскими корнями Александра Романова. До встречи с Волковым он потерпел всего одно поражение в 17 встречах – в своем на тот момент последнем поединке против Марчина Тыбуры.

В битве двух Александров случилось второе поражение молдавского спортсмена. Романов почти с первых секунд пошел в борьбу, предпочитая не давать сопернику шансов в стойке, но успеха это не принесло. После уже Волков, вернувшись на ноги, решил перевести бой в партер и без всякого сопротивления зашел за спину и стал забирать преимущество у Романова. Однако, имея выгодное положение, россиянин решил не тратить силы на попытку удушить соперника, а стал наносить удары в голову. Удивительно, но молдавский спортсмен никак не препятствовал Волкову, и спустя несколько секунд чистого избиения (и суммарно всего две минуты первого раунда) судья был вынужден остановить бой и присудить таким образом победу россиянину техническим нокаутом.

Петр Ян – Мераб Двалишвили

Фото: youtube.com/UFC Russia

Этого противостояния долго ждали – как минимум, из-за давнего конфликта между двумя бойцами. Двалишвили – близкий друг чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга. И еще с чемпионской дилогии его товарища и российского бойца задирал Яна в публичном пространстве. Да и Петр был не против подраться с грузинским спортсменом. Тем не менее к поединку Ян и Двалишвили подходили в разном статусе. Петр прошлый год откровенно провалил, потерпев два поражения кряду – сначала от Стерлинга, затем от Шона О’Мэлли. Да, оба раза благодаря, мягко говоря, спорным судейским (и вдобавок раздельным) решениям, но Петр в этих боях не был на голову сильнее соперника и по-хорошему должен заканчивать поединок досрочно.

В бою против Двалишвили многие ждали от Яна чего-то похожего. Конечно, Мераб шел на серии из восьми побед кряду и занимал третью строчку рейтинга, но, не считая Жозе Алду, грузин не встречался до этого с соперниками из топ-10 легчайшего дивизиона. Поэтому номинальным фаворитом все равно считался Петр. Однако Мераб достаточно быстро показал скептикам, насколько они были не правы. Грузинский спортсмен с самого начала бросился вперед и уже к концу первого раунда едва не финишировал Яна.

Во втором раунде Двалишвили продолжил наращивать темп и забирать свое. Третья пятиминутка также осталась за Мерабом, вдобавок, грузин попал в глаз Яну, что позднее еще больше осложнило жизнь российскому бойцу.

Оставшиеся два раунда Двалишвили уже натурально избивал Петра, хотя так и не смог финишировать его. Тем не менее судьи отдали все пять раундов Мерабу – он победил единогласным решением и продлил свою победную серию до девяти поединков. А для Яна же нынешнее поражение стало уже третьим. С такими результатами Петру стоит думать уже не о чемпионском титуле, а о том, как не быть уволенным из UFC. А для этого уже давно пора что-то менять – как минимум, свой подход к тренировкам и подготовку к соперникам, а, желательно, еще и добавлять в ментальной составляющей.