Стрикленд – новый чемпион: главные итоги UFC 293

В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном поединке американец Шон Стрикленд единогласным решением победил новозеландца Исраэля Адесанью. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других важных боях турнира.

Тай Туиваса – Александр Волков

Александра Волкова можно назвать едва ли не самым опытным бойцом ММА в UFC. 34-летний россиянин провел почти полсотни поединков, начав карьеру еще в далеком 2009 году. За это время Волков сменил несколько крупнейших бойцовских промоушенов – M-1, Bellator, UFC. И лишь в последнем ему так и не удалось стать чемпионом. Александр был как минимум дважды максимально близок к тому, чтобы выйти на титульный поединок, но оба раза удача отворачивалась от него. Первый раз – в бою с Дерриком Льюисом, где Волков ушел в нокаут на последних секундах, второй – в поединке с Сирилом Ганом, где Александру не хватило скорости и сноровки для того, чтобы финишировать француза.

Тем не менее Волков по-прежнему – один из самых грозных бойцов тяжелого веса. После обидного поражения в поединке с Томом Аспинэллом россиянин как будто переродился и выдал сразу два ярчайших нокаута. В июне 2022-го в первом же раунде Волков отправил отдыхать Жаирзиньо Розенстрайка, а в марте этого года российский боец вырубил (и тоже в первом раунде) молдавского спортсмена Александра Романова. Тем интереснее было посмотреть на то, что покажет Волков в бою с австралийцем Таем Туивасой, который 13 из 14 своих побед одержал нокаутом (хотя и проиграл последние два боя, справедливости ради, тоже нокаутом). Но россиянин оказался удивительно хорош, подготовившись к своему сопернику на все сто процентов. А австралийцу не помогли даже родные стены.



С первых секунд бойцы стали активно идти в размен, чуть напористее поначалу был Туиваса, но и Волков отвечал хорошими контрударами. Уже к середине дебютного раунда темп спал – австралиец, очевидно, успел немного выдохнуться, а российский боец предпочитал не тратить силы понапрасну и выжидал нужных моментов для своих атак. К концу первой пятиминутки Волков уже перебивал соперника по количеству акцентированных ударов почти втрое, а на лице Туивасы образовалось несколько неприятных сечек.

Второй раунд продолжился в том же духе: австралиец снова попытался с наскока взять Волкова, но быстро растратил силы и стал пропускать чаще. В середине раунда Туиваса неудачно потерял равновесие (уже во второй раз за пятиминутку), чем тут же воспользовался Александр.

Россиянин занял позицию сверху и несколько раз попытался выйти на сабмишн. Австралийский боец долго сопротивлялся, но все-таки Волков сумел провести удушение Иезекииля, после чего Туиваса сдался. Интересно, что он стал лишь третьим бойцом в истории UFC, который одержал победу этим приемом.

Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд

Шона Стрикленда, как и Александра Волкова, долгое время считали крепким середняком, который всегда находится около боя за титул, но никогда всерьез на пояс не претендует. При этом в какой-то момент американец занял свою нишу – в дивизионе средневесов он стал классическим гейткипером, то есть бойцом, который проверяет других перспективных спортсменов, претендующих на титульный бой. Именно так, например, свой шанс получил Алекс Перейра – бразилец одолел Стрикленда, после чего смог подраться с чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей. И так, напротив, свою возможность упустил российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов, который после ошеломительного дебюта в UFC попал на Стрикленда и отправился в нокаут уже во втором раунде.

Несмотря на неплохую статистику (27 побед и всего 5 поражений), американец мог бы и дальше подрабатывать "охранником" для чемпионского пояса, если бы не стечение обстоятельств. После турнира UFC 290 шанс побороться за титул получил южноафриканец Дрикус Дю Плесси. Однако спустя неделю обладатель пояса Адесанья заявил, что его соперник отказался от титульного поединка из-за травмы.

За каскадом публичных оскорблений в адрес Дю Плесси Адесанья позвал на участие в чемпионском поединке Стрикленда. Тот согласился – так Шон впервые в карьере неожиданно получил шанс чуть ли не всей своей жизни. Конечно, до этого в боях с Иззи такие возможности давались множеству бойцов – Джареду Каннонье, Роберту Уиттакеру, Паулу Косте, Марвину Веттори и другим. И мало кто воспринимал Стрикленда как серьезного претендента. Но в этот раз все вышло совсем по-другому.

Несмотря на не слишком высокий темп в начале (что не редкость для боев с участием Адесаньи), уже по итогам первого раунда Стрикленд выглядел чрезвычайно мощно и по всем показателям превосходил чемпиона. Исраэль безрезультатно пытался движениями запутать соперника, изредка выбрасывал какие-то бесполезные комбинации в воздух, а большую часть времени просто бегал по октагону. За полминуты до конца дебютного раунда Стрикленд и вовсе мог отправить Иззи в нокаут. Американец отлично попал с правой, чемпион упал, но финишировать соперника у претендента не получилось.



Во втором и третьем раунде Адесанья наконец проснулся, и ситуация немного выровнялась. Но Исраэль продолжал выглядеть слишком невнятно для бойца, который пытается защитить титул. А дальше дела у чемпиона окончательно стали плохи.

В четвертом раунде Стрикленд послушал своего тренера и стал активнее (и успешнее) атаковать, при этом сам почти не пропуская серьезных ударов. И в итоге совершенно точно забрал эту пятиминутку. Все должен был решить последний раунд. Адесанья мог перевернуть игру, если бы финишировал Стрикленда, но Иззи был предельно далек от такой возможности. Американец продолжал хладнокровно контролировать ситуацию в октагоне и спокойно довел бой до финального гонга.

Как только закончился пятый раунд, Стрикленд тут же начал праздновать победу – настолько очевидно было, что он выиграл этот бой. И на этот раз в UFC обошлось без судейских сюрпризов – все рефери действительно отдали победу Шону, который в результате этого стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.