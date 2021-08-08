Движение "Талибан" установило контроль над столицей афганской провинции Тахар

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Признанное террористическим и запрещенное на территории РФ движение "Талибан" утверждает, что им взят под контроль административный центр провинции Тахар город Талукан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Ранее афганские СМИ передавали информацию о том, что представители движения установили контроль над провинциями Кундуз и Сари-Пуль.

В свою очередь представитель талибов (движение запрещено в РФ) Забиулла Муджахед опубликовал в Twitter заявление, в котором сказано, что движение захватило столицу провинции Тахар со всеми жизненно важными объектами.

Официальные власти государства никак эту информацию не комментировали.

Однако позднее афганское министерство обороны заявило, что отряды сил специального назначения страны выполняют операцию по выдворению талибов из этого города, где несколько районов были захвачены экстремистами.

Как подчеркнул командующий силами спецназначения Тадж Мохаммад, талибы "активизировали свои атаки на Кундуз в последние 24 часа, однако в боях с афганскими военными радикалы понесли тяжелые потери".

Спецназ очистил от радикалов одну из главных площадей города и окружающие ее кварталы, а вместе с тем восстановил контроль над офисом национального радио и телевидения.

Ранее министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН касаемо ситуации в стране. Он также отметил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, и призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека.

