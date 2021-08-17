Летчик рассказал, как прекращение полетов над Афганистаном повлияет на цены на билеты

"Аэрофлот" и многие крупные мировые перевозчики временно не будут выполнять перелеты над территорией Афганистана. Летчик 1-го класса Андрей Литвинов рассказал, как это может повлиять на цены на билеты.

По его словам, трассы расположены везде, Афганистан – не такое уж большое по площади государство. Он отметил, что не будет какой-то существенной финансовой потери.

"Любой пролет территории государства – это межгосударственные договоренности, в принципе для гражданской авиации, а особенно для регулярных рейсов, все настолько отработано, что никаких проблем возникнуть не должно", – объяснил летчик.

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