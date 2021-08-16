Власти Таиланда изменят правила отдыха для туристов

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Туристическое ведомство предлагает правительству расширить список курортов, которые иностранцы могут посещать в Таиланде, сообщает New Straits Times
Отмечается, что управление по туризму Таиланда просит власти сократить минимальное пребывание на Пхукете с двух недель до одной.
Программа, которая обсуждается властями, называется "7+7". Она предлагает прибывающим на Пхукет иностранным туристам проводить там семь дней. Затем они смогут отдыхать на островах Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной и в городе Кхаулак, расположенном примерно в 100 километрах от Пхукета.
Если инициатива получит поддержку кабинета министров, то новые правила начнут действовать уже в этом месяце.
С 1 июля власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, вакцинированных от коронавируса.
Таким образом, Пхукет стал первой территорией королевства, где иностранцам необязательно находиться на карантине. В то же время для туристов осталось одно ограничение: если они планируют уехать в другие провинции страны, то должны пробыть на острове не менее 14 дней. Кроме того, у путешественника должен быть на руках обратный авиабилет, если он приехал на отдых меньше чем на две недели.
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