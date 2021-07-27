В Таиланде вакцинировались 11,4% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Таиланде привиты 11,4% населения. На сайте российского Роспотребнадзора появилась информация о том, что страны работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, чтобы возобновить авиасообщение.

Пока к открытию готовят три острова – Самуи, Пханган и Тау. Однако на каждом будут действовать свои ограничения, в том числе карантин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.