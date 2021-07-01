Пхукет открылся для привитых от коронавируса туристов

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Власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, вакцинированных от коронавируса, сообщает News.ru.

Таким образом, Пхукет стал первой территорией королевства, где иностранцам необязательно находиться на карантине. В то же время для туристов осталось одно ограничение: если они планируют уехать в другие провинции страны, то должны пробыть на острове не менее 14 дней. Кроме того, у путешественника должен быть на руках обратный авиабилет, если он приехал на отдых меньше чем на две недели.

Отдыхающие обязаны сдать три теста на коронавирус. Их необходимо заранее оплатить. Пока не придут результаты первого теста, приехавшие на Пхукет должны находиться в гостиничном номере.

Ранее сообщалось, что в Израиле планируют усилить контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире "индийского" штамма коронавируса. Гражданам страны также запретят посещать ряд опасных государств.

