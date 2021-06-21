Израиль усилит контроль за прибывающими в страну туристами

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Израиль готовится усилить контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководители министерств и ведомств Израиля во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом сформировали рекомендации по усилению контроля за обязательным карантином приезжающих в страну. Для этого будут привлечены 250 полицейских.

Кроме того, самим гражданам страны запретят посещать ряд стран: Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию. Перед посадкой на рейсы им потребуется заполнять декларацию и подтверждать, что они не полетят в данные государства.

За последние сутки в Израиле выявили 48 новых случаев коронавируса. Общее число больных, которые получают лечение, достигает 358 человек.

Ранее стало известно, что с 1 июля страна откроет границы для привитых индивидуальных туристов. Предварительное разрешение не потребуется, визовый режим сохраняется в обычном формате.