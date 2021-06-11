Евросоюз разрешил привитым гражданам стран ЕС свободные поездки по всей территории

13:40
Фото: depositphotos/ginasanders
Председательство Португалии в Евросоюзе объявило о смягчении требований по путешествиям для привитых граждан и резидентов стран объединения. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно новым правилам, прошедшие волную вакцинацию люди могут свободно перемещаться в границах ЕС. При этом прививки должны быть сделаны минимум за 14 дней до поездки.
"Государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения", – отмечается в сообщении португальского постпредства.
Для возвращения свободного перемещения по странам европейского блока запустят систему сертификатов вакцинации в ЕС. В полном объеме она может быть запущена к 1 июля.
В Евросоюзе также планируют обновить перечень безопасных для посещения регионов.
В начале июня ЕС расширил список стран, с которыми возможно открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации. В список включили Японию, Австралию, Израиль и ряд других государств, однако США и Россия в перечень не попали.
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