В АТОР объяснили, кто может поменять отечественные путевки на отдых в Турции

Россияне начали отказываться от путевок на отечественные курорты в пользу Турции
Российские туристы могут поменять купленные путевки на отечественные курорты в пользу турецких, но лишь те, которые имеют депозиты на счетах туристических операторов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Кроме того, при обмене отдыхающие понесут значительные денежные потери.
"Можно сделать возврат, но это существенные финансовые потери. Есть туристы, которые ранее планировали Турцию, не смогли поехать, перебронировали на Россию, сейчас обратно перебронируются на Турцию. У этих туристов есть депозиты в туркомпаниях", – объяснил Горин в беседе с "Вечерней Москвой".
Тем не менее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе утверждает, что российские отдыхающие предпочитают отпуск в Турции отечественным курортам.
По словам Горина, после временного закрытия границ с Турцией только 15% россиян перебронировали путевки на отдых в России. 18% предпочли другие страны. Еще 65% не меняли планов и решили дождаться возобновления авиасообщения.
Эксперт отметил, что первые рейсы в Турцию уже осуществились. Только 22 июня курортная страна примет около 12 тысяч российских туристов.
"По нашим оценкам, не менее одного миллиона человек будет ежемесячно посещать Турцию. Цены очень доступные. Стартуют от 40 тысяч рублей, включая перелет по системе "все включено", – заявил вице-президент АТОР.
Ранее стало известно, что полеты в Турцию будут возможны из 32 городов РФ. Официально возобновилось авиасообщение между странами 22 июня.
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