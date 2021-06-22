В Грузии с 1 июля отменят запрет на выход людей на улицы ночью

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Фото: depositphotos/toxawww
С 1 июля в Грузии отменяется запрет на выход людей на улицы в ночное время. Такое решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии, сообщает РИА Новости.
"Будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час", – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Кроме того, с 22 июня ношение масок вне помещений стало необязательным. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях, но не в открытых пространствах.
С 1 июня Грузия открыла сухопутные границы для путешественников. Границы были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии.
Сейчас же пересечение границ будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест.
Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.
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