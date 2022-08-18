Специалисты отремонтировали 93 эскалатора в метро Москвы с начала года

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С начала года специалисты отремонтировали в метро Москвы 93 эскалатора, сообщил РИА Новости заммэра столицы во вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также с января в метро заменили больше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал, обновили больше 140 километров кабеля, заменили больше 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь и отремонтировали 55 установок местной вентиляции для сотрудников.

По словам заммэра, по поручению Сергея Собянина инфраструктура в подземке становится современнее и надежнее.

"Каждый день на разных участках идет замена рельсов и кабеля, ремонт эскалаторов, вестибюлей – это делает поездки пассажиров безопаснее и удобнее. Благодаря планомерной работе график движения в Мосметро выполняется на 99,99%, а интервалы в час пик составляют 90 секунд – это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира", – сказал Ликсутов.

Он отметил, что основные работы ведутся в ночные окна, чтобы не мешать движению.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

