Эскалатор на станции "Орехово" закроют на ремонт с 3 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На станции "Орехово" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 3 октября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить по 5 октября.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Речной вокзал" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 26 сентября. Ремонтные работы будут проходить по 28 октября.