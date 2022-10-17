Эскалатор на станции "Тургеневская" закроют на ремонт с 24 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор закроют на ремонт на станции столичного метро "Тургеневская" с 24 октября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

"С 24 по 26 октября 2022 года на станции "Тургеневская" (выход №3,4) закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 8 ноября закроют эскалатор в переходе со станции "Тверская" Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую линию. Это также связано с ремонтными работами.

В середине сентября стало известно об изменении режима работы эскалаторов на 13 станциях метро. Речь идет о станциях мелкого заложения, где для спуска пассажиры использовали лестницу: теперь эскалаторы там будут работать на спуск и подъем.



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