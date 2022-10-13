Монтаж 17 эскалаторов завершен на станции БКЛ "Печатники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) смонтированы 17 эскалаторов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям. Он уточнил, что 11 подъемников смонтированы в вестибюле № 1, шесть – в вестибюле № 2.

Кроме того, продолжаются архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции. Также продолжается монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования.

Ранее сообщалось, что вестибюли в виде полок для книг появятся на станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Печатники". По словам Бочкарева, на данный момент в вестибюле № 1, через который можно попасть на станцию БКЛ и совершить пересадку на "Печатники" салатовой линии метро, идет отделка внутренних помещений, ее выполняют с помощью алюминиевых панелей.

Там также, по словам Бочкарева, устраивают конструкции фасада для его последующей облицовки. При этом в обоих вестибюлях в настоящее время также занялись монтажом инженерных систем и оборудования.

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