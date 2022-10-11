Вестибюли в виде книжных полок появятся на станции "Печатники" БКЛ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Вестибюли в виде полок для книг появятся на станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Печатники", сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент в вестибюле № 1, через который можно попасть на станцию БКЛ и совершить пересадку на "Печатники" салатовой линии метро, идет отделка внутренних помещений, ее выполняют с помощью алюминиевых панелей. Там также, по словам Бочкарева, устраивают конструкции фасада для его последующей облицовки. При этом в обоих вестибюлях в настоящее время также занялись монтажом инженерных систем и оборудования.

Бочкарев уточнил, что первый вестибюль также предназначен для входа на станцию со стороны улицы Гурьянова. Во второй же вестибюль пассажиры смогут попасть с Шоссейной улицы, там они смогут перейти уже и на будущую станцию "Печатники" БКЛ, и платформу Печатники МЦД-2.

ТПУ, который возводят на базе "Печатников" БКЛ, соединит две станции столичной подземки, железнодорожную платформу, а также остановки наземного транспорта. Помимо этого, в состав узла войдет и здание для работников восточного участка кольцевой. Также планируется, что на территорию ТПУ благоустроят.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года построят еще 27 станций метро. Он отмечал, что приоритетным проектом сейчас является БКЛ длиной 70 километров. При этом уточнялось, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%.

Заммэра также сообщал, что продолжается создание новых радиусов и продление существующих линий. Работы ведутся в том числе на Троицкой и Рублево-Архангельской линиях метро.



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